GENAPPE: Michel Cranenbrouck (4-9 Marc Hamelryck), Germain Goossens, Jérôme Zech, Philippe Tremouroux ; Kevin Brasseur.

MONTIGNIES-LEZ-LENS: Timmy Degryse, Sébastien Charlot, Lee Lambert, Corentin Faignart, Gaëtan Kolbusz.

Montignies-le-Lens, leader de la série, se présentait fort déforcé à Genappe. Les visiteurs jouaient sans Teddy Poroli et Esteban Cnudde, en vacances, et Philippe De Mil aligné en régionale 3 pour le match important face à Hamme-Zogge.

Genappe pouvait dès lors espérer faire un bon résultat: "Face à cette équipe, nous devons avoir l’ambition de nous imposer", indiquait Michel Cranenbrouck. Les visités menaient 3-2 lorsque survenait un incident: "A 40-30, nos adversaires prennent la balle en main au premier bond après avoir jugé que la balle était livrée mauvaise. L’arbitre a condamné la balle bonne mais n’a pas sanctionné Montignies-lez-Lens d’un quinze. Il a marqué la chasse, que nous avons perdue. Dans la foulée, nous avons perdu le jeu", indiquait Pascal Glibert, délégué de Genappe.

Faibles moralement, les Genappiens ont accusé le coup. Ils ont dû attendre 3-5 pour sauver un quatrième jeu avant le repos, atteint à 4-7: "Nous n’avons pas joué un mauvais match jusqu’ici. Nous avons frappé onze balles entre les perches. Nous n’avons pas livré beaucoup de mauvaises", constatait encore Pascal Glibert.

Le point à 6-11

À la reprise, Jérôme Zech avançait d’un cran, Germain Goossens montait au petit-milieu. Cela n’avait pas l’effet escompté. Les visités n’avaient plus le même rendement au rectangle. Les visiteurs avançaient encore à 4-9. À ce moment de la rencontre, Genappe n’avait plus qu’une idée en tête: atteindre les six jeux pour avoir un point.

Michel Cranenbrouck sortait au profit de Marc Hamelryck: "Nous devions essayer quelque chose. Comme personne ne se décidait, je suis sorti. J’ai finalement bien fait puisque nous avons pris le point", signalait Michel Cranenbrouck.

Philippe Trémouroux frappait entre les perches à 4-10 (5-10). À 5-11, Marc Hamelryck poussait les adversaires à la faute au prix de bons services (6-11). Genappe n’a plus insisté ensuite. Les adversaires étaient eux très heureux du succès: "Vu les absences, nous avions peur de ce match. Nous aurions été contents avec un point", signalaient-ils.