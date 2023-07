GENAPPE: Thomas Leturcq, David Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

BASSILLY: Robin Dautrebande, Corentin De Mil, Florian Tricart, Lukas De Mil (7-3 Loïc Paduart), Bertrand Becq.

Les visiteurs alignent une très jeune équipe: "La même équipe, si l’on excepte Florian Tricart, avec laquelle nous avons été champions deux ans de suite en nationale 3. Lors de notre premier titre, il n’y avait qu’un montant. C’est Saint-Servais, champion, de l’autre série, qui est monté. Nous sommes montés fin de saison dernière", signalait Pascal Soetens, le président de Bassilly.

Bassilly se bat pour son maintien en nationale 2, une lutte dans laquelle Genappe est également engagé. Dimanche, les visités ont fait la différence après 2 partout. À Genappe, Maxence Dupont s''était montré intraitable au pivot alors qu’en face, Bertrand Becq répondait à merveille du fond du jeu: "Ce n’est pourtant pas ma place", indiquait Bertrand Becq.

Genappe s’est progressivement détaché à 5-2 avec un excellent Nicolas Dupont. Une outre de Bertrand Becq au rectangle ramenait Bassily à 5-3. Les visiteurs écartaient ensuite plusieurs services à des moments importants. Genappe menait 7-3 au repos.

Loïc Paduart se distingue au fond

Bassilly faisait alors monter Loïc Paduart: "J’ai joué au grand-milieu. Nous avons changé poste pour poste jusqu’au moment où Bertrand Becq m’a demandé d’intervertir nos positions. Je suis passé au fond à 9-3", signale Loïc Paduart. Genappe inscrivait 9-3 et 30-15, moment où David Craenembroeck, pourtant très régulier, frappait deux fois mauvaises: "J’étais à bout nerveusement suite à des dernières semaines très difficiles suite à l’état de santé de mon épouse", indiquait-il.

À 9-4 et 40-30, Loïc Paduart frappait entre les perches. Un bon service de Bertrand Becq permettait aux visiteurs d’approcher du point à 10-5. Les visiteurs sautaient de joie après avoir inscrit le sixième jeu, qu’ils prenaient dans le jeu suivant suite à un contre-rechas entre les perches de Bertrand Becq et une nouvelle outre de Loïc Paduart, suivi d’un bon service de Corentin Dautrebande. Bassilly insistait encore jusque 10-7 mais ne pouvait plus prétendre à rien ensuite: "A 9-3, nous pouvions rêver des trois points. Il faut reconnaître que nos adversaires méritaient le point", soulignait Hector Tubiermont, le délégué visité.