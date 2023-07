Cyclisme : amateurs, masters et élites et espoirs, tous à Orp ce dimanche

"J’aime que tout roule parfaitement. Tout est préparé à l’avance. Là, tout s’annonce bien pour la course de ce dimanche qui est réservée pour la catégorie des amateurs masters ECW 1.18.3 mais aussi élites 2, élites 3, U23 et masters A, à 15 heures pour 85 kilomètres, soit 15 tours de circuit. À 13 heures, il y aura déjà eu le départ de la course amateurs masters ECW catégorie B C et D pour 75 km ou 12 tours de circuit."

Un tracé qui s’annonce classique. "À Orp, nous n’avons pas beaucoup d’alternatives possibles. Mais le parcours est assez plaisant et varié avec des voiries bien sécurisées en excellent état, un passage dans trois villages, outre Orp-le-Grand, les coureurs traverseront Jandrain et Orp-le-Petit. C’est une manière de faire découvrir la course cycliste aux habitants, d’animer nos villages et même mieux, toute la commune puisque tout le monde est le bienvenu pour assister gratuitement au spectacle."

21 signaleurs

Dimanche la journée sera chargée. "C’est pour cela que tout est déjà bien avancé. Il y aura 70 barrières Nadar à installer dimanche matin, dont une vingtaine aux différents endroits du parcours pour sécuriser les passages. Nous avons 21 signaleurs pour protéger les coureurs dans les carrefours. C’est toujours un peu compliqué, cela coût de plus en plus d’argent mais en principe, on devrait avoir le nombre ce diman che."

Toutefois, si vous souhaitez apporter une aide à la sympathique organisation, vous pouvez toujours contacter l’organisateur. Lequel doit réunir aussi un budget. "Mettre sur pied cette course, cela coûte un peu plus de 1000 euros pour quasiment rien comme rentrées. Il faut être motivé quand on organise…"

Jean-Paul espère une bonne centaine de coureurs

Mettre sur pied une organisation demande de nombreux efforts, des sacrifices, du temps et… de l’argent. Car certains l’oublient, la vie ne coûte pas cher que lorsque l’on paie sa facture d’électricité, que l’on fait ses courses, ou son plein de carburant. Pour les organisateurs aussi, l’inflation fait mal. Alors forcément, l’espoir de l’organisateur est de voir un peloton conséquent prendre le départ de son épreuve. Si Jean-Paul Van Horebeek ne souhaite pas forcément jouer les pronostiqueurs, il a quand même sa petite idée sur la question. "Si je pouvais avoir une bonne centaine de coureurs, voire 120 participants, je serais déjà très satisfait."

Par le passé, l’homme était plus ambitieux mais voilà, les temps changent. "J’organise avec l’Entente Cycliste de Wallonie et on constate que les coureurs y sont de moins en moins nombreux. Ce n’est pas catastrophique, mais on n’est plus dans une configuration où nous pouvions avoir 200 coureurs sur la ligne."

D’où un peu plus de réalisme. "La concurrence est fort heureusement moins relevée pour nous ce week-end car l’autre ligue, l’EDH de Marc Bouillon, n’organise pas en même temps. J’espère donc pouvoir compter sur quelques coureurs habitués à ces épreuves pour venir garnir le peloton à Orp ce dimanche. J’envisage d’ailleurs l’an prochain de tenter une collaboration avec l’EDH."

La seule concurrence viendra du Nord du pays. "On est proche de la frontière linguistique, et on a souvent de nombreux néerlandophones mais hélas, ce dimanche, il y aura une course à Geetbets qui n’est pas trop loin. L’organisateur m’avait demandé d’avancer ma course au samedi mais on ne sait pas modifier des ordonnances de police et des accords aussi facilement. On espère donc une centaine de participants !"

Inscriptions et remises des prix et vestiaires dans les installations du RAFC.Orp Noduwez rue Joseph Jadot 1350 Orp Le Grand.