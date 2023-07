Volley-ball : la Stéphanoise Léa Josevski avec Young Tigers U17 pour les championnats d’Europe en Hongrie

Du pays, la jeune volleyeuse n’en voit pas grand-chose: "On s’entraîne, on joue les matchs et on rentre à l’hôtel. Ce vendredi, nous n’avions pas match, c’était journée de repos. Nous avons eu entraînement ce matin et l’après-midi nous devons rester à l’hôtel pour nous reposer. Nous pourrons profiter de la piscine pour la première fois du séjour en fin d’après-midi", indique-t-elle.`

Les championnats d’Europe ont débuté ce mardi 11 juillet. L’équipe a joué trois rencontres. Elles se sont soldées par autant de défaites. Mardi dernier, les jeunes joueuses belges ont perdu 2-3 (19-25, 25-18, 25-18, 19-25, 14-16) de toute justesse contre l’Allemagne: "Il y a trois passeuses dans l’équipe. Je suis la deuxième passeuse. Je n’ai pas pris part à la première rencontre".

Les jeunes belges ont perdu ensuite 0-3 (20-25, 20-25, 13-25) contre la Grèce et encore 1-3 (25-22, 22-25, 25-25, 18-25) contre la Hongrie.

Léa Josevski a eu l’occasion de monter au jeu lors de ces deux rencontres: "Je suis montée une fois contre la Grèce et deux fois contre la Hongrie. Le niveau y est très élevé par rapport à ce que j’ai connu jusqu’ici. La précision est très importante à mon poste mais je dois aussi m’adapter aux qualités des attaquantes. Certaines aiment les passes tendues, d’autres préfèrent des ballons plus hauts. Nous réglons cela aux entraînements".

Ces trois défaites mettent fin à toute chance de qualification. IL faut en effet terminé aux deux premières places du groupe pour se qualifier pour la phase finale qui réunira les deux premières de chacun des deux groupes de huit équipes.

Seule francophone

"Je pense en effet qu’il est illusoire d’encore penser à se qualifier. Nous avons encore quatre rencontres à disputer jusqu’au 19 juillet. Nous allons tenter de faire le maximum pour en gagner. Malgré les résultats, je suis déjà très contente d’être dans le groupe. C’est ma première expérience à ce niveau".

Un groupe dans lequel elle est la seule francophone: "Ce n’est pas toujours facile mais je m’habitue. Je communique souvent en Anglais que j’ai appris grâce à l’école et aux entraînements à Tchalou. Parfois, mes équipières me parlent français. J’essaie aussi de communiquer avec elles en néerlandais".