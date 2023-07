Balle pelote: pour se rassurer en N2, Genappe doit s’imposer

S’il ne veut pas connaître une fin de saison stressante, Genappe doit s’imposer dimanche: "Il est impératif de gagner contre Bassilly sans quoi cela va devenir compliqué".

Les Genappiens ont retrouvé leur équipe complète ce vendredi pour la quatrième journée de la coupe de Belgique. Sauf soucis de dernière minute, tout le monde sera présent dimanche.

Match couperet pour Bassilly

Du côté de Bassilly, on sait qu’il sera difficile de se maintenir. Les Hennuyers occupent la dernière place, avec douze points: "Mathématiquement, tout est encore possible. Nous allons jouer notre chance à fond. Nous jouons nos trois prochains matchs face à nos trois adversaires directs, Genappe, Ninove, Brussegem. Nous commençons par Genappe dimanche. On sait que si on se loupe dans une de ces trois rencontres, ce sera terminé. Nous devons faire un résultat à Genappe, nous n’avons pas le choix. C’est un match couperet pour nous", signale Bertrand Becq qui a défendu les couleurs de Baisy-Thy par le passé.

Comme à Genappe, les Hennuyers laissent filer des jeux à leur portée: "Je mets ça sur le compte de l’inexpérience de l’équipe. Nous avons une jeune équipe. À Hamme-Zogge, nous étions menés 7-2 au repos, nous avions mené dans cinq des sept jeux perdus. L’équipe a du potentiel mais ne parvient pas toujours à l’exploiter".

Que ce soit en nationale 2 ou en nationale 3, Bertrand Becq sera toujours à Bassilly la saison prochaine: "Nous gardons l’équipe quoiqu’il arrive, excepté Florian Tricart. Il quitte pour Sirault pour tenter sa chance en nationale 1 si Sirault monte. On le lui souhaite. Le club est à la recherche d’un grand-milieu", précise Bertrand Becq.