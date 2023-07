Football : avec le retour d’anciens, le RCS Nivellois retrouve ses valeurs et son identité en P3

"Comme je l’ai toujours dit, le premier objectif était de remettre sur pied l’école des jeunes car tant que le début de la pyramide n’est pas là, on ne sait pas avancer, et je pense que cet objectif est réussi puisque le club a été labélisé deux étoiles, avance le président, Rudy Dechamps. Heureusement, l’école n’a pas été mêlée à deux années catastrophiques au niveau de l’équipe première. Même si cela a permis de donner la chance à quelques jeunes qui ont terminé la saison et de préparer le futur. Malheureusement et heureusement, les deux mots sont forts, il fallait trouver de nouveaux profils à cette équipe première afin de redorer le blason du club et prouver que Nivelles n’est pas mort."

"Numéro un dans le développement du football féminin en Brabant wallon"

Le recrutement s’est donc fait pour retrouver l’identité et les valeurs du club.

"On a voulu attirer des anciens ayant de l’expérience, un nouveau staff qui connaissais la maison et le BW et qui connaît la P2 comme la P3. Tout cela a pour but d’attirer des jeunes en équipe première et avoir un encadrement autour. Ce qui a manqué à Nivelles, ces deux dernières années, c’est d’avoir un comité intelligent qui travaille correctement. On est donc reparti d’une page blanche et mis quelque chose en place. Là, on a retrouvé un équilibre financier grâce à de nouveaux partenaires, on a presque doublé en nombre avec 300 jeunes et nous sommes, je pense, numéro un dans le développement du football féminin en Brabant wallon avec quatre équipes de jeunes 100% féminines en plus des deux premières."

Les ambitions sont déjà bien définies pour l’équipe première: "Faire remonter le club en P2 à court terme et, à plus long terme, en première provinciale. On veut aller le plus vite possible, c’est-à-dire jouer le haut le tableau à défaut de jouer le titre directement."

Deux P3 confiantes et ambitieuses

u niveau de l’équipe fanion, "la première chose est de reformer un groupe avec des gens de Nivelles, indique le coach, Gary Illegems (photo). Je peux d’ailleurs me vanter d’avoir un effectif nivellois à 90% avec des joueurs ciblés qui ont connu et ont été formés au club. Le plus dur sera de faire prendre la mayonnaise mais je n’ai aucun doute là-dessus car on sait où on veut aller. On a un président et un comité qui nous suivent et un club d’ultras qui se forme pour venir nous supporter. Les résultats ne seront pas une obsession car le but est d’abord de redorer le blason de Nivelles en gagnant quelques matches, mais on aborde les choses avec confiance et pas mal d’ambitions."

En ce qui concerne l’équipe B, " c’est un noyau que j’ai pu construire moi-même, fort jeune et pas trop expérimenté sur la P3 avec pas mal de U19 qui sont montés, mais avec 3-4 joueurs plus chevronnés, détaille le T1, Dimitri Veny.

La P3B est une série assez relevée et si on sait qu’on ne jouera pas la tête du classement, mon objectif est d’arriver dans le ventre mou. On veut surtout acquérir de l’expérience de manière à ce que certains jeunes puissent entrer dans le noyau A l’année prochaine."