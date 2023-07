Balle pelote: Pascal Glibert, le délégué de la promotion de Genappe, n'est plus très optimiste

Montignies-lez-Lens devrait être privé des services de Teddy Poroli, remplacé par Vincent Duquenne: "Une lutte n’est jamais jouée. On a vu que Tangissart a bousculé Montignies-lez-Lens il y a quinze jours. Si nous voulons réussir quelque chose, il faudra se battre. L’équipe baisse trop vite les bras. Je ne suis pas certain qu’avec deux points ce week-end, ce serait suffisant pour nous maintenir. Je ne suis pas défaitiste, mais réaliste. J’espère me tromper", ajoute-t-il.

David Mine incertain à Tangissart

De son côté, tout baigne à Tangissart qui reçoit Bassilly, la lanterne rouge: "L’objectif est de gagner pour conforter notre place en milieu de classement. Bassilly a souffert de l’absence de Thierry Seconde. J’ai constaté que les défaites de Bassilly coïncidaient avec son absence. Il était blessé pour un mois, je ne sais pas s’il sera de retour cet après-midi", indique le président Stéphanois, Eddy Corbisier. Tangissart n’est pas certain de pouvoir compter sur les services de David Mine: "Il s’est blessé au pied droit. On saura samedi s’il peut tenir sa place".