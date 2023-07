Badminton : le tournoi de Waterloo avec quelques joueurs étrangers

Nous évoquions, dans notre édition de vendredi, l es bonnes perspectives du club de Waterloo. Ce dernier organisait, le week-end dernier, un tournoi de badminton avec une vocation internationale même si la participation de joueurs étrangers n’est pas énorme: "Nous avons la présence d’un joueur luxembourgeois, un joueur Français, un Allemand et une italienne", indique Alexis Degen, le président du club. Le tournoi est le seul du Brabant wallon à s’ouvrir aux catégories 1 et 2, soit les joueurs classés précédemment série A. Le tournoi était ouvert à toutes les catégories allant des classements 1 à 8 en messieurs, dames et mixtes: "Pour les dames, nous n’avons pas pu réunir de joueuses classées 1. Il n’y a plus de dames 1 si ce ne sont les filles qui ne participent plus qu’aux grosses compétitions internationales. Nous avons donc regroupé les dames de niveau 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 et enfin 8. Pour le tournoi, nous ne pouvons pas regrouper plus de deux classements dans une même série".