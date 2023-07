Cette phase finale se décline en quatre journées éliminatoires, du mardi 11 au vendredi 14 juillet, suivie d’une journée finale entre les quatre vainqueurs des quatre journées éliminatoires. Elle se déroule à Acoz.

La nationale 2 de Genappe sera engagée ce vendredi lors de la quatrième journée éliminatoire. Si l’équipe veut se qualifier pour la finale, il faudra écarter Mont-Gauthier et Baasrode, deux équipes de nationale 1, classées respectivement cinquième et quatrième en championnat.

Avec la suppression du quinze-barré, qui obligeait l’équipe de niveau supérieur à prendre cinq "quinze" pour obtenir un jeu, les équipes de nationale 2 ont moins de chance de briller en coupe nationale. Jusqu’ici d’ailleurs, lors des deux premières journées qualificatives mardi et mercredi, Maubeuge et Kerksken, deux équipes de nationale 1, se sont qualifiées: "Le quinze-barré a été supprimé cette année. C’est dommage, cela enlève un peu de charme à la coupe de Belgique. Précédemment, les équipes de nationale 2, voire de nationale 3, avaient une chance de créer une surprise contre une formation de nationale 1. Aujourd’hui, c’est plus difficile vu la différence de niveau. Nous allons jouer le jeu, tenter de faire le maximum", explique Hector Tubiermont, responsable de la formation genapienne.

L’équipe de Genappe se déplacera à Acoz au complet: "David Craenembroeck absent dimanche dernier suite à des ennuis de santé de son épouse, sera présent ce vendredi."