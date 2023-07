Badminton: de bonnes perspectives pour les Waterlootois qui ont étoffé leur conseil d'administration

L’académie des jeunes est complète

La Woobad (Waterloo Badminton) académie est complète: "Nous espérons pouvoir obtenir deux créneaux horaires supplémentaires pour le mini-bad. Le travail avec les jeunes porte ses fruits. Les joueurs que nous avons formés il y a quatre, cinq ans arrivent dans les niveaux adultes. Ils commencent à être classés. Ils jouent en interclubs et en tournois. Les joueurs prennent du plaisir, c’est important. Nous les incitons à s’inscrire en compétition. Généralement, les jeunes qui ont fait des compétitions précédemment dans les catégories d’âges, poursuivent chez les adultes".

Les équipes d’interclubs surévaluées

La saison n’a pas été exceptionnelle au niveau des interclubs: "Les dames 1 terminent à la dernière place de même que l’équipe mixte alignée en division 2 et les messieurs en division 3. Nous avons aligné de jeunes joueurs dans ces équipes. Elles avaient été classées trop haut par rapport à leur niveau. Elles ont donc eu difficile tout en développement un jeu plaisant et d’un bon niveau. Elles devraient être dans les meilleures la saison prochaine dans leurs futures divisions", analyse Alexis Degen.

Deux des cinq équipes n’ont pas connu de difficultés. La division 2 messieurs a terminé à la quatrième place. La première équipe mixte évoluait en division 1 de la ligue, soit sous le top 16 francophone. Elle s’est classée en cinquième position. L’objectif sera de renforcer cette équipe: "La saison prochaine, je rejoue dans l’équipe", annonce Alexis Degen qui est classé deux en double et quatre en mixte et en simple. "Manon Vervaeke va également rejoindre cette équipe", poursuit Alexis Degen. La joueuse est actuellement classée trois en mixte, quatre en double et cinq en simple.