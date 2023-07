Rugby à 7: Les BelSevens participeront au Challenger Series

Avec deux succès contre l’Allemagne (14-10) et la Roumanie (24-12) pour une défaite face à la France (5-50) en phase groupe, les Belsevens ont battu l’Irlande (22-19) en quart de finale avant d’être éliminées en demi par l’Espagne (12-17) puis de remporter la petite finale contre la Pologne (20-14).

Après sa sixième place en 2022, l’équipe composée de cinq joueuses la hulpoises (Cécile Blondiau, Margaux Lalli, Émilie Musch, Héloïse Stévins et Noémie Van de Poele) termine cinquième des Championship Series.

"L’équipe s’est construite depuis l’Afrique du Sud et on peut être satisfaites de ce qu’on a fait depuis, et ce malgré la fatigue."

La Belgique a ainsi décroché sa place en Challenger Series qui se disputera en trois étapes en 2024. "Il y aura deux tournois, les quatre premiers passeront avec les quatre derniers des World Series, ce qui nous donnera un petit challenge en plus", avance Margaux Lalli.

Les garçons décimés

Les choses se sont moins bien déroulées pour notre équipe nationale masculine avec Victor André (ASUB Waterloo), Ryan Godsmark et Gaspard Lalli (La Hulpe).

Après un bon début de tournoi et une première place de poule grâce à trois succès contre la Grande-Bretagne, la France et la Lituanie, les Belges ont perdu plusieurs joueurs sur blessures dont Gaspard Lalli. Après le revers en quarts contre les Espagnols, l’hécatombe se poursuivait et suite à la défaite contre le Portugal en infériorité numérique, la Belgique devait déclarer forfait pour le dernier match contre l’Italie et terminait ainsi à la huitième place, la neuvième au total des deux manches.