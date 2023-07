P3D : Cette fois, Jandrain ne revient pas pour simplement faire de la figuration

Sportivement, le projet est bien relancé aussi grâce à l’arrivée d’une quinzaine d’éléments en provenance d’Huppaye. "Je remercie le club de nous avoir fait confiance à la base et merci à tous les joueurs qui nous ont suivis", indique l’ancien capitaine huppaytois, Adrien Somme, dont la formation avait pris part au dernier tour final de P3D.

Du coup, Jandrain peut-il revendiquer les mêmes ambitions avec un effectif similaire ? "On doit d’abord reconstruire un groupe au sein duquel tous les joueurs n’ont pas participé à ce tour final, prévient le nouveau T1, Frédéric Pierre. Je connais les anciens d’Huppaye, un peu moins les autres, mais la porte est ouverte à tout le monde.

Une chose est sûre: l’ancien international belge, qui a notamment coaché les jeunes à Meux, ne reprend pas du service pour jouer la queue du classement. "Je ne l’ai jamais fait partout où je suis passé et si on n’est pas dans le Top 5 en fin de saison, je serai déçu. La série a bien changé depuis mon époque à Folx-les-Caves et il y aura davantage d’équipes jouant la tête par rapport à la saison dernière. Orp, d’office, Mont-St-André avec Lentini, et on a toujours une surprise. On ne sera peut-être pas complètement en place avant le deuxième tour, ce qui ne doit pas nous empêcher d’être compétitifs et d’ennuyer les meilleurs."

La reprise est programmée le mardi 18 juillet avec trois entraînements par semaine pendant un mois.