Bousval se relance dans les tournois de beach-volley

Les dirigeants avaient dressé trois terrains de beach-volley et un terrain de beach-tennis: "Nous pourrions monter un terrain supplémentaire. Nous avions neuf équipes inscrites le samedi, quatorze le dimanche. Il y a un classement pour chacune des journées . Les équipes sont venues des clubs voisins. C’était un tournoi loisirs, les équipes sont composées de quatre joueurs avecau moins une fille dans l’équipe".

Quatre équipes en championnat

Le club va maintenant s’attacher à préparer au mieux la prochaine saison de volley-ball: "Nous alignerons quatre équipes. Une provinciale 1 messieurs, championne en provinciale 2 la saison dernière, une provinciale 2 dames qui s’est maintenue, une nouvelle provinciale 4 dames composée essentiellement d’anciennes joueuses et de quelques nouvelles et une équipe en loisirs. Anaelle Delsart donne de la psychomotricité le samedi matin. L’idée est de créer une école du ballon, comme transition entre la psychomotricité et les équipes de jeunes", explique encore Jean-Noël Ghislain.