VTT: Un sixième titre FCWB consécutif pour Elisabeth Ullens

Il faut savoir que ce titre porte l’appellation de la FCWB et non pas Wallonie puisque tous les affiliés de la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles peuvent y prendre part et donc devenir champion. En résumé, un coureur néerlandophone avec une licence FCWB peut très bien être sacré.

Mais pas de quoi enlever le mérite d'Elisabeth, bien au contraire. "En fait, mes titres ont tous été gagnés consécutivement, même si une année, à cause du Covid, il n'y a pas eu de championnat, rappelle l’intéressée. Je suis assez fière du résultat car cela prouve le travail réalisé durant toutes ces années pour atteindre ce niveau et avoir ce beau palmarès."

À la Baraque Fraiture, le parcours était loin d'être évident. "Il faisait très chaud. Les organisateurs ont d'ailleurs pris cela en compte en réduisant un peu le temps de l'épreuve. Le tracé était assez difficile, surtout physiquement avec pas mal de montées compliquées. Mais on avait aussi droit à de belles descentes. Je n'ai cependant pas fait la course espérée. J'ai dormi sur place la veille de l'épreuve et cela ne m'a pas réussi. Rien de tel que son lit pour une bonne nuit de sommeil. Il y avait aussi le stress de l'enjeu. Au final, j'ai réalisé ma course sans penser aux autres et au final, j'ai gagné le titre."

À présent, il lui reste dix jours pour préparer le championnat de Belgique à Houffalize. "Ce sera le même type de parcours, assez physique, avec de belles descentes. Je l'adore. Le niveau sera très élevé mais je vais m'entraîner comme il se doit pour être prête le jour J."