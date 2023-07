VTT: Deuxième du championnat FCWB en Juniors 1 pour sa première année, Oscar Brucher apprend vite

Mais pour le coureur de Beauvechain, affilié au MTB Team Spirit, le plus important est l'expérience acquise tout au long de ce début de saison. "J'ai découvert l'ambiance des courses, comment me préparer, etc. J'ai vu aussi à quoi ressemblaient les circuits et ceux de la Wallonia Cup me plaisent particulièrement, même si les autres challenges wallons ne sont pas mal non plus. Par contre, les épreuves en Flandres sont moins vallonnées et plus artificielles, c'est moins mon truc."

La saison n'est cependant pas finie, même si Oscar va rater LE rendez-vous des vététistes en Belgique, à savoir le championnat de Belgique de VTT à Houffalize, qui se déroule sur un parcours qu'il aurait affectionné. "Oui, je sais que cela aurait été l'occasion de me frotter au gratin belge sur un parcours au top mais j'ai dû faire des choix et je serai au Patro à ce moment..."

Pas (encore) d’épreuves internationales mais du cyclo-cross en hiver ?

Autre regret, il n'a pas eu l'occasion de disputer des épreuves internationales de type 3 Nations cette saison, courses internationales où on peut se confronter aux meilleurs étrangers. "Mais ce n'est que partie remise. L'an prochain, je compte bien tester cela, sachant que j'aurai une année d'expérience en plus. Pour la fin de saison, par contre, je vais rouler d'autres courses en Wallonie et je pense faire du cyclo-cross cet hiver. J'ai le vélo pour cela et le programme des CX namurois me plaît assez bien."