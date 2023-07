Nationale 2: Mauvaise nouvelle et fin de saison pour Arnaud Corbisier, le joueur de la N2 de Genappe

Arnaud Corbisier, sixième homme de la Nationale 2 de Genappe, a passé un IRM le 24 juin dernier suite à sa blessure au genou gauche. Le joueur s'était blessé lors de l'échauffement de la première rencontre amicale au mois d'avril dernier. Il était ensuite revenu dans le coup jusqu'au 3 juin à Ninove, où son genou a de nouveau lâché. " J'ai reçu les résultats mardi dernier. Les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai une fissure au ménisque externe et une possible rupture des ligaments croisés. Je vois le chirurgien à la clinique d'Ottignies en début de semaine. Il va décider si je dois ou non me faire opérer. Mais, à mon avis, je n'éviterai pas l'opération qui serait programmée en septembre, indique le joueur de Genappe. Ma saison est terminée, c'est certain.