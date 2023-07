Jean-Marie Dupont et Jean-Pierre Dujardin, deux précieux bénévoles pour le Grand prix de la Grand-Place

Cette année, Thieulain, Maubeuge (les Français sont associés par convention à la Fédération des Jeux de Paume Wallonie/Bruxelles), Kerksken et Baasrode sont invités à se produire le 23 juillet prochain pour cette prestigieuse organisation.

La personne de référence

Il est possible de pratiquer la balle pelote dans cet environnement prestigieux grâce au dévouement de plusieurs personnes. Le Nivellois Jean-Marie Dupont et le Bousvalien Jean-Pierre Dujardin en font partie. "À l’origine, l’Entente de la Dyle, dont j’étais secrétaire, et l’Entente de Hal organisaient conjointement l’événement sous la supervision de Maurice De Winne et André Van Langenhove. Lors de la création de l’aile francophone, Léo Bauters a pris le relais. Je suis toujours resté dans le comité organisateur", explique Jean-Marie Dupont.

Au fil des années, ce dernier a pris du galon dans l’organisation. "Je suis devenu la personne de référence de la fédération au niveau de la Ville de Bruxelles".

Jean-Pierre Dujardin l’aide dans les démarches. Les deux hommes se rendent ensemble à Bruxelles pour effectuer les préparatifs en amont de l’organisation. "Le 28 avril, je me suis rendu chez Jean-Marie. Je lui ai demandé si la date du 23 juillet était confirmée. L’ancien président, Sébastien Potiez, avait bien retenu la date mais la fédération n’avait pas envoyé de confirmation à la Ville de Bruxelles. Jean-Marie l’a fait immédiatement", note Jean-Pierre Dujardin.

Les réceptions à La Brouette

Ils se sont rendus ensemble à La Brouette, un établissement Horeca sur la Grand-Place, pour l’organisation des réceptions entre les rencontres et les vestiaires. "Avant le 23 juillet, je dois encore aller chercher les médailles et trophées offerts par l’échevin des Sports de Bruxelles", signale Jean-Marie Dupont.

Ils sont présents dès 8h du matin le jour de l’organisation. "Il faut six personnes pour monter le jeu et plus encore pour s’occuper des entrées, du marquoir… On achemine du matériel. Jean-Pierre est la personne de contact pour les ouvriers communaux. Ils déchargent les chaises, la tribune, les barrières Nadar. Ils tracent le ballodrome sous notre surveillance".