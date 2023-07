Gros coup pour la RU Tubize-Braine: Jonathan Hendrickx est Blanc et Or !

Si beaucoup de sympathisants du club ont cru (au premier ou au second degré) à l’arrivée d’Eden Hazard, le club a finalement levé le voile sur ce dernier renfort en officialisant l’arrivée de Jonathan Hendrickx sous la vareuse tubizienne.

Un transfert qui représente un très joli coup pour la RUTB, qui en engageant Jonathan Hendrickx vient apporter une grosse dose d’expérience à son secteur défensif.

Polyvalence combinée à grande expérience

En effet, après avoir pas mal bourlingué au cours de sa carrière, avec des passages en Islande, au FH Hafnafjordur, avec lequel il glanera deux titres de champion, ou encore au Portugal, en Hollande, mais aussi du côté du Standard de Liège, de Lommel, et plus récemment à Visé, Jonathan Hendrickx, 29 ans, et originaire de Court-St-Étienne, prendra place dans l’axe de la défense sur l’échiquier de Mohamed Bouhmidi, qui voit en ce renfort une énorme valeur ajoutée pour son groupe.

"Jonathan est un défenseur central de formation, mais qui peut également évoluer au poste de latéral droit, comme il l’a fait ces derniers mois avec Visé, indique Mohamed Bouhmidi, Cette polyvalence, combinée à sa grande expérience, va sans aucun doute nous apporter énormément au sein du groupe, tant sur le terrain, qu’en dehors. On ressent que Jonathan est un vrai leader, qui j’en suis sûr encadrera parfaitement ses coéquipiers dans leur progression. On peut être fier d’être parvenu à attirer un joueur avec un tel parcours."

Annoncé en juin dernier du côté de Verlaine, c’est donc finalement au stade Leburton que Jonathan Hendrickx continuera sa carrière post-professionelle, après avoir quitté le monde pro en rejoignant Visé la saison dernière.

Il sera présent à la reprise des tubiziens prévue le mardi 18 juillet, et prendra part au stage de préparation, lors duquel la RUTB prendra ses quartiers du côté de Dinant du 21 au 23 juillet prochain. Une rencontre amicale est prévue face au club local le samedi 22 en soirée.