Deux tournois d’affilée, des surfaces éclairées et bientôt quatre terrains de padel : le TC du Parc s’investit tant et plus

Le club se réinvente au fil du temps. "On organise pas mal de choses et on espère autant de succès au niveau du padel car on est full au niveau du tennis, ce qui nous oblige à refuser des demandes. C’est pourquoi, sur le long terme, il faudra peut-être réfléchir à s’agrandir au niveau de la brasserie et des installations puisque le fitness, le squash et le tennis représentent près de 3 000 membres."

Notre interlocuteur, présent au club depuis plus de 40 ans et dont le père fut le premier gérant du bar, y est aussi responsable de l’école de tennis "qui se porte très bien avec 570 élèves de tous les âges, jeunes et adultes, et de tous les niveaux puisque cela va du loisir à la compétition et même un peu d’élite avec l’une ou l’autre joueur s’entraînant aussi à l’AFT."

Deux tournois d’affilée, des terrains éclairés plus tard le soir

Le tournoi du critérium pour messieurs, dames et vétérans qui s’est clôturé ce dimanche a rassemblé 400 joueurs. "Ils étaient 500 l’année passée mais il y a un terrain en moins et on est surtout attentif au confort des joueurs, explique la juge-arbitre, Moïra Della Faille. Malgré une grosse averse le mercredi ayant rendu cinq terrains impraticables, les clubs alentour nous ont bien aidés et je suis très contente du déroulement du tournoi. Il y avait une belle ambiance avec la terrasse et les bandelettes Led qui ont été installées le long de certains terrains et qui permettent de jouer plus longtemps le soir."

Le club va enchaîner avec un tournoi de jeunes (U9 à U15 en grades 1, 2 et 3) et de double sous forme de poules du 17 au 23 juillet.