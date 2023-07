Waterloo version TDM2: un mix de jeunes et de gars aguerris

Au terme d’une saison marquée d’une Coupe AWBB et d’une finale de play-off, avec à la clé la montée en TDM2, l’équipe conduite par Sébastien Dufour n’a pas connu d’énormes changements pour écrire une nouvelle page de l’histoire du club. Seuls Joachim Schick et Arnaud Mouton ne poursuivront pas l’aventure qu’ils ont initiée avec d’autres. L’accession au niveau national offrait deux options au coach de Waterloo: renforcer son effectif et le rajeunir. Pour la première, les renforts sont Sam Kaminski et Quentin Schiettecatte. Tous deux ont déjà goûté à ce niveau de compétition et seront très utiles. Pour la seconde option, Sébastien Dufour a décidé d’intégrer deux jeunes talents qui étaient en double affiliation. Ces deux espoirs sont Louis Massy et Ilan Mbesange, déjà bien aguerris au niveau régional qui découvriront le national. "Il s’agit d’un mix de jeunes et de gars chevronnés, résume Sébastien Dufour. C’est un bon mix avec un groupe complet et compétitif. Beaucoup de mes joueurs ont déjà joué à ce niveau ou même plus haut. Ils savent quel est le niveau. Ils sont aussi impatients de pouvoir y jouer. Tout le monde est conscient des attentes. Tous connaissent l’investissement nécessaire pour évoluer à ce niveau."

Reprise le 3 août

Dans les cartons du coach de Waterloo, il y a déjà un programme de reprise chargé avec une reprise le 3 août et un stage le samedi 5 et dimanche 6 août. Il sera question de physique et de basket. "Nous allons mettre en place nos principes de base. Le travail de notre préparation sera conséquent."

Le premier match officiel de Waterloo, ce sera en Coupe de Belgique, le samedi 12 août à 20h avec la visite de la TDM1 de Royal4 BXL. Versé dans la poule C, Waterloo devra profiter au maximum de ces matches de poule pour augmenter son niveau et volume de jeu. "Nous sommes dans une poule compliquée avec deux équipes qui évoluent en TDM1 (Royal 4 BXL et Croonen Lommel) et deux équipes du Top 4 de TDM2 (Bavi Vilvorde et Oostkamp). Ces matches seront très utiles pour être compétitif et surtout déjà nous confronter à la réalité de la compétition qui nous attend."

Des matches amicaux compléteront le programme des Waterlootois, notamment contre Flénu Quaregnon avec une reprise programmée le samedi 23 septembre, à domicile et un premier derby wallon contre Belgrade. Un adversaire que Sébastien Dufour connaît bien. "L’équipe de Didier Thémans a l’expérience de ce niveau. Cependant, il y a pas mal de cadres qui sont partis (Depouhon, André et Thiry) mais Belgrade, comme Waterloo mise beaucoup sur les jeunes. Ce sera certainement un match de reprise très intéressant."

L’objectif de Waterloo est de se stabiliser à ce niveau et donc d’acter le plus vite possible le maintien, ce qui sur papier est tout à fait dans les cordes des Waterlootois.