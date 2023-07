Kylie Lambert se qualifie sur 400 m pour l’Euro Junior, un record de Belgique pour les scolaires filles du CABW

Après une saison 2022 compliquée et un début d’année 2023 marqué par une entorse et des soucis au niveau du tendon d’Achille, la jeune sprinteuse aclote semble en avoir fini avec les galères et s’alignera aux championnats de Belgique à la fin du mois en guise de répétition générale avant de s’envoler pour Jérusalem.

Un record de Belgique pour le CABW

À Saint-Ghislain, lors des championnats francophones de relais, les scolaires filles (U18) du CABW ont battu le record de Belgique du 4x100 m en 47’’25. L’équipe était composée de Djemine Kudura, Audrey et Annah Mortant et Chloé Philippe. Lors de ces championnats, le CABW a aligné deux autres équipes féminines qui ont gagné leur épreuve du 4x100 m cadettes et du 4x200 m toutes catégories dames.