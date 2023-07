Depuis 2000, il arbitre les rencontres de première nationale. "J’étais déjà arbitre de football en salle avant de devenir arbitre de balle pelote. J’ai 65 ans, je me sens bien. Outre l’arbitrage en football en salle, je fais du vélo dès le mois de mars pour entretenir ma condition physique", signale-t-il.

Il est régulièrement appelé à disputer des rencontres de nationale 1. "Sur dix luttes, j’en arbitre sept en nationale 1. Mais peu m’importe, je me rends où je suis désigné, avec le même plaisir partout où le sélectionneur m’envoie", poursuit notre interlocuteur.

Il a été désigné plusieurs fois pour les rencontres au sommet. "J’ai arbitré Baasrode contre Kerksken il y a quinze jours. À la fin de la rencontre, Samuel Brassart, joueur de Kerksken, m’a indiqué que je n’avais commis aucune erreur. Cela fait plaisir."

L’arbitre saintois ne reste pas statique sur le terrain. "Lorsque je prends ma décision, je suis à l’arrêt. Mais, je change de corde s’il le faut pour juger une balle. Excepté lorsque le livreur sert à corde ou frappe comme ce dimanche, à terre presque à mes pieds. Là, c’est impossible."

Il a eu une balle un peu spéciale à condamner dimanche lors de la rencontre entre Genappe et Hamme-Zogge. "La balle roulait. Les joueurs d’Hamme-Zogge l’ont laissé rouler. Un joueur de Genappe est sorti du jeu entre-temps, il ne peut pas le faire. J’ai condamné le quinze en faveur des visiteurs, c’est le règlement. Celui-ci a changé par rapport à l’année dernière. On pouvait alors sortir du jeu lorsque la balle avait fait le deuxième bond, dès qu’elle n’était plus jouable."

Eddy Peeters se plaît comme arbitre. "La balle pelote, c’est ma passion. Tant que j’estime avoir la forme, je continue. Le jour où je sens que les critiques sont trop nombreuses, je comprendrai qu’il est temps d’arrêter. Jusqu’ici, ce n’est pas le cas."

Loin s’en faut. Il reste parmi les meilleurs arbitres de la fédération. En 2009, il a reçu le sifflet d’or comme meilleur arbitre de Belgique.