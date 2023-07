GENAPPE: Thomas Leturcq, Germain Goossens, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

HAMME-ZOGGE: Wouter Wielandt, Sven Van Hamelryck, Michaël Musch, Dweight De Blenbe, Romain Denis.

Les visiteurs, deuxièmes du championnat de Nationale 2, se rendaient à Genappe avec de grosses ambitions. Les visités avaient, eux, l’objectif de prendre six jeux et un point. Ils y sont parvenus mais ils sont passés par le chas de l’aiguille puisque le sixième jeu est tombé alors que le marquoir renseignait 5-12.

Jusque-là, surtout en première période, les Genappiens avaient galvaudé les chances qui s’étaient offertes à eux au point de mener dans chaque jeu après 4-4 et de dilapider leurs chances dans chacun des trois jeux. Cédric Bosse s’était montré bon au tamis en première période. Nicolas Dupont avait eu plus de haut que de bas au rectangle et dans le trapèze. Par contre les visités, pourtant excellents au contre-rechas avant la pause, galvaudaient plusieurs jeux à leur portée. À 4 partout, après avoir mené dans chacun des trois jeux, les Genappiens perdaient les jeux si bien que les visiteurs, chez lesquels Dweight De Blene se montrait excellent à la frappe au grand-milieu, avançaient à 4-7 au repos.

Trois balles outres de Nicolas Dupont

Les visiteurs avaient été loin de se montrer impressionnant au service, ce dont ne parvenaient pas à profiter les visités. Du moins, jusqu’à 4-9 lorsque Nicolas Dupont a frappé à trois reprises consécutives entre les perches sur les services de Michaël Musch, moins performant qu’à l’habitude. "Il a livré son plus mauvais match de la saison ce dimanche. Il n’a jamais aussi mal joué", n’avait pas peur d’indiquer, Wouter Wielandt.

À 5-9, il fallait encore que Genappe prenne un jeu pour accrocher le sixième jeu, synonyme du point. La délivrance est arrivée à 5-12 et 40-30 lorsque Romain Denis a écarté son rechas. "Nous sommes passés par le chas de l’aiguille", reconnaissait Jean-Marie Dupont, le secrétaire de Genappe, le seul Dupont des visités qui n’était pas sur le terrain. "Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs. On pouvait mener à l’issue de la première période. C’est dommage. L’équipe est capable de faire mal à n’importe quel adversaire", soulignait le président Christophe Cambier.