Tangissart a trouvé son rythme de croisière

Le terrain des Stéphanois n’est en plus pas évident dans le fond du jeu. "Il m’a fallu un petit temps d’adaptation. Je pense avoir maintenant trouvé mes marques. Je joue derrière Nicolas Corbisier que j’apprécie et qui me facilite la tâche. Je l’avais eu comme équipier par le passé à Ottignies."

Une revanche contre Montignues-lez-Lens

L’équipe de Tangissart a connu un début difficile. Elle est maintenant bien installée en milieu de classement. "Nous alignions une toute nouvelle équipe en début de saison. Il a fallu le temps que les rouages se mettent en place. Nous avons pris deux fois trois points contre Genappe et à Kastel. Cela nous a lancés. Nous avons failli créer l’exploit contre Montignies-lez-Lens, le leader (11-13) après avoir mené 7-2 au repos."

Le maintien n’est pas assuré. "L’objectif d’ici la fin de saison sera de conforter notre position au classement. C’est assez serré. Nous n’avons que deux points d’avance sur le barragiste."

Cela passera par un bon résultat dimanche face à Mont-Sainte-Aldegonde. "Nous avons été battus 13-8 à l’aller dans une ambiance désagréable. On veut notre revanche."

Tangissart aura ensuite un match contre Bassilly avant la trêve de deux semaines. "J’aurai ensuite une longue période d’inactivité puisque je pars en vacances du 5 au 17 août", poursuit le foncier Stéphanois.

Le samedi en 2024 pour Fabien Gilboux

Fabien Gilboux avait annoncé que cette saison serait sa dernière. "Je voulais surtout être libre les dimanches pour pouvoir les passer en famille. Finalement, j’ai accepté d’encore être à Tangissart la saison prochaine. Je jouerai le samedi tandis que Michaël Vandendaele jouera essentiellement le dimanche. S’il y a des rencontres programmées lors des jours fériés, je pourrai être présent. J’espère que le calendrier sera agencé pour jouer un maximum de rencontres le samedi."