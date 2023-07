Déjà alignées l’an dernier, Clémence Barette, Emma Siegers et Alexia Wautelet ont battu leur précédent record de 44 secondes sur le même tracé limbourgeois, balayé par le vent. Une bien belle performance pour l’équipe guibertine. Clémence Barette relate: "Je suis très fière de notre performance. Emma était très forte, bravo à elle et à toute l’équipe. Il y a un esprit d’équipe fort. J’avais déjà participé à ce chrono l’an dernier. Ça s’était bien passé mais il y a une nette progression. Je me suis améliorée dans les virages. L’encadrement et le matériel aident à la préparation."

Pour Zoé Gaillard, c’est une première médaille et un premier podium à ce niveau. "Je suis très contente. J’ai bien respecté la stratégie mise en place, je me suis donnée à fond pour accrocher une troisième place avec l’équipe. C’est génial. On a fait un super boulot. J’ai bien aimé cet exercice de chrono par équipes. C’était le premier de ma vie ! Je suis contente de ma progression. L’an dernier, je ne terminais aucune course et ce dimanche, je me retrouvais sélectionnée avec les juniores… Je remercie le staff, notamment l’entraîneur Robin Ernst, pour l’encadrement qu’il nous offre. J’ai la volonté de progresser, je veux devenir comme les grandes. Rendez-vous l’année prochaine pour faire encore mieux."

Emma Siegers, elle, se disait "heureuse. J’ai tout donné pour l’équipe, je suis contente d’avoir une médaille. J’ai bien géré mon effort. Je m’attendais, pour ma part, à terminer dans le Top 5. L’objectif est donc atteint."

De son côté, Alexia Wautelet ne savait pas à quoi s’attendre. "Le chrono par équipes me plaît mieux que l’effort individuel. L’esprit d’équipe aide beaucoup. Il faut s’entraider et s’écouter pour s’adapter au rythme de chacun. Il faut vraiment bien s’entendre et c’est le cas. Je connaissais le circuit pour l’avoir déjà parcouru plusieurs fois. On a toutes progressé par rapport à l’année dernière. C’est cool de se retrouver finalement avec la médaille de bronze autour du cou."

"Je connaissais le parcours par cœur"

Une surprise pour Ludivine Henrion, directrice générale des Baloise WB Ladies ? Non, elle l’espérait en fait. "Nous y sommes ! Nous avons bien préparé ce rendez-vous. C’est toujours un objectif d’être sur le podium d’un championnat de Belgique. Ça me tient à cœur, surtout que la course avait lieu sur mes anciennes routes d’entraînement. C’est un avantage, je connaissais le parcours par cœur. Par rapport à l’année dernière, elles ont bien amélioré leur temps de parcours. C’est impressionnant. Les juniores ont une année d’expérience en plus. Zoé, notre cadette, a atteint l’objectif que je lui avais fixé. Son expérience sera un avantage pour l’an prochain."