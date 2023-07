Mathias Mensaert, le biker amoureux de la France

Le niveau y est tel que l’on pourrait comparer ces épreuves à des coupes du monde.

Le biker de Beauvechain Mathias Mensaert l’a bien compris. Son bonheur de vététiste, il le trouve en France même si les déplacements sont conséquents. Mais pour cela il a la chance de compter sur ses parents qui ont un camping car et font les déplacements, souvent lointains, pour qu’ils vivent sa passion du mieux possible. Qui plus est que cette saison, les résultats suivent. "L’an dernier, j’étais junior première année, et je réalisais des Top 60. En début d’année, je me suis rendu en Grèce pour aller faire trois épreuves et chasser les points UCI qui permettent d’être placé à l’avant sur les grilles de départ. J’ai bien roulé avec deux Top 5 et une septième place. De quoi avoir de bons points et du coup, une belle place pour ms premières coupes de France. J’ai aussi vu que je faisais jeu égal avec des gars qui faisaient un Top 5 en coupe de France l’année dernière. De quoi être super motivé."

Le Top 20 en France

Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Les premières coupes de France lui ont valu des Top 20, un résultat prometteur et d’excellente facture quand on sait qu’ils sont plus de 110 partants sur les épreuves avec un niveau de haut rang. "Les Français sont solides, mais on a aussi parfois des Allemands, des Suisses ou des Hollandais qui viennent pour se frotter aux meilleurs. En France, on a de vrais parcours avec de longues côtes, des descentes techniques. Ce sont vraiment des parcours pour moi, je m’amuse beaucoup ici."

À Puy-Saint-Vincent ce week-end

Ce week-end, Mathias sera à Puy-Saint-Vincent dans les Alpes du sud. "Je partirais en seconde ligne ce qui sera un avantage car le départ est étroit, on part en bas de la station et cela grimpe longtemps. Une fois au-dessus, je devrais être bien placé avant d’aborder la descente. Je vise à nouveau un bon classement. Il restera deux manches ensuite. J’aimerais finir dans le Top 15 du classement général final, ce qui serait une sacrée performance. Je roule en tout cas sans stress, même si l’an prochain je serai espoir. Je ne cherche pas à trouver une autre équipe que la mienne. Là, je me sens bien et pour ma première année espoir, je ne viserai que l’amusement avant de penser à performer davantage ensuite. Et pourquoi pas me tourner vers une formation française puisque là bas, cela me réussit mieux qu’ici…"

Priorité au VTT

Cet été, il y aura pourtant le National à Houffalize. "Je ne sais pas à quoi m’attendre. Un Top 8 serait pas mal vu le niveau belge…"

Et quant à choisir entre le VTT, la route ou le cyclo-cross, ses trois disciplines, Mathias a sa priorité : le VTT. "Le cyclo-cross, c’est pour m’amuser et la route, on verra plus tard même si quand j’y roule, je fais des résultats. Je serai d’ailleurs repris exceptionnellement par une structure sur route pour participer avec eux cet été à trois jours de compétitions, les 3-Daagse Junioren Vermarc."