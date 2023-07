Le Challenge du BW s’arrête à Plancenoit ce dimanche 9 juillet

L’accueil et le départ de la course se font à la Maison de Tous, située rue de la Bâchée à Plancenoit à partir de 9 h 30.

Le départ de la course sera donné à 10 h 30 précise devant l’école communale sur la Place de Plancenoit qui se situe à 200 mètres du site.

Sur le champ de bataille de Waterloo

L’arrivée se fait également à la Maison de Tous. "Le parcours est magnifique dans une région vallonnée à travers le champ de bataille de Waterloo qui est visible sur les hauteurs du tracé qui présente 151 mètres de dénivelé positif. On retrouve des chemins de campagne, quelques routes en pavés, des chemins de terres et des voiries asphaltées", précise les organisateurs de l’épreuve.

Des ravitaillements sont proposés au départ, à mi-course et à l’arrivée où il sera possible de profiter également d’un moment convivial autour de quelques breuvages houblonnés locaux et moins locaux.

Les classements électroniques sont établis par Goal Timing. "Ne manquez surtout pas la proclamation des résultats, ainsi que l’habituelle et presque célèbre tombola pour tous juste après l’arrivée."

Pour plus d’informations: joggingdeplancenoit@gmail.com