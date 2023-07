La meilleure saison du Chastrois Thibault De Rijdt

Le 20 juin dernier, le triathlète chastrois était présent à Deauville. "C’est un des plus gros triathlons, si pas le plus gros triathlon de France. C’est un semi-ironman soit 1,9 km en natation, 90 km à vélo et 21 km à pied. Il y avait 1200 inscrits", signale-t-il.

Il a mesuré qu’il pourrait y réaliser un résultat lorsqu’il est entré dans le parc à la fin de l’épreuve vélo. "Il n’y avait pas beaucoup de vélos. J’étais trentième au moment de débuter la course à pied. Je me suis dit alors qu’il fallait y aller à fond."

Il a réussi à remonter de nombreux concurrents. "J’ai terminé à la septième place au scratch et premier de ma catégorie des 30-34 ans en 4h28'37''. Les deux premiers étaient des professionnels."

À 30 ans, le triathlète chastrois réalise le meilleur début de saison de sa carrière. "La septième place à Deauville est ma meilleure performance de tous les temps."

Ce n’est pas dû au hasard. "Ma préparation à l’entraînement est basée sur le macrocycle soit un niveau de condition physique qui s’installe progressivement sur plusieurs années. Il faut pouvoir accepter que cela prenne du temps", lance-t-il.

Troisième au moulin de Boiron

Il a remis le couvert dimanche dernier lors du triathlon du moulin de Boiron sur la même distance, course qui servait de support aux championnats francophones longue distance. "Il y avait beaucoup de dénivelé à vélo et à pied. J’ai terminé à la troisième place au classement individuel. J’étais onzième ou douzième au moment d’entamer la course à pied. J’ai remonté un à un mes adversaires. Avant le dernier tour de sept kilomètres, j’avais deux minutes de retard sur le troisième que j’ai réussi à rejoindre puis à dépasser."