Genappe est loin d’être rassuré

Hamme-Zogge est candidat au titre. Le club a clairement affiché ses ambitions en engageant Timmy Joos pour 2024.

Genappe connait de bons moments, comme lors de la victoire à domicile contre Sirault, mais peut aussi passer complètement à côté de son sujet comme à Oeudeghien. "C’est vraiment difficile à expliquer. À Oeudeghien, nous avons mené 2-4. Cédric Bosse a alors frappé mauvaise à 40 partout et tout s’est déglingué. Nous ne sommes plus arrivés à sauver un jeu. On a beau faire des changements, plus rien ne tourne. En face, Corentin Sergeant, notre transfert pour 2024, a profité du fait que le vent était contre la livrée pour s’installer au petit-milieu et tout frapper entre les perches", constate encore Hector Tubiermont.

Genappe va débuter le match contre Hamme-Zogge dans sa composition habituelle. "Il nous est difficile de débuter en modifiant notre composition. Nicolas Dupont, notre meilleur élément à la frappe, doit rester au grand-milieu, du moins, pour entamer la rencontre."