Et on commencera par du lourd en P1 puisque Chastre B et Jodoigne se rencontreront lors de la première journée qui verra aussi Walhain jouer contre Etterbeek, Lasne Ohain face à St-Michel et Wavre Limal se déplacer à Ixelles. Le derby bruxellois entre le BX et le White Star sera aussi au menu. Le White qui se déplacera ensuite à L’Union pour y rencontrer un autre gros morceau.

L’affiche de la deuxième journée mettra aux prises Lasne Ohain à Walhain. Les autres grosses affiches du premier tour seront Jodoigne-Walhain (5/11) puis Jodoigne-Lasne Ohain (19/11).

En P2, les promus débuteront à domicile puisque Waterloo Lion’s accueillera Moreda Uccle tandis que Beauvechain commencera par un gros derby contre Jodoigne B. On aura aussi droit au derby entre les Chaumontoises du Ronvau et Nivelles qui descend de P1. Dernier match avant la trêve hivernale le 15 décembre et reprise le week-end des 13-14 janvier.

Du côté de la P3B, quatre derbys seront au programme de la journée initiale parmi lesquels un très intéressant Braine-Tubize. S’agissant ici d’une série à douze (les Wolves Brussels évolueront finalement en P3A, NDLR), le dernier match avant la trêve aura lieu le dimanche 3 décembre.

Dans toutes les séries, la dernière journée se disputera le week-end des 12, 13 et 14 avril 2024.