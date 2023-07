Le CTT Tourinnes rejoint la salle omnisports de Walhain

Deux créneaux à la salle omnisports de Walhain

Celui-ci a sollicité la Commune de Walhain pour obtenir un créneau horaire dans la salle omnisports de Walhain. Ce qui n’était pas évident, compte tenu des occupations déjà en place. "J’ai finalement obtenu de pouvoir jouer le vendredi soir et le samedi matin une semaine sur deux. Nous avons pris un numéro de grille pour le club à la fédération de manière à être certain que toutes les équipes jouent le même week-end à domicile. Cela va nous permettre de jouer avec trois premières équipes le vendredi soir. Les quatre autres équipes joueront le samedi matin. Au niveau de l’ambiance du club, ce sera plus sympa de faire jouer plusieurs équipes ensemble. Si nous disposons d’un frigo, nous ne devrons plus déplacer les boissons."

Deux équipes en provinciale 3

Le club alignera deux équipes en provinciale 3 la saison prochaine. Elles sont montées deux années de suite. Une équipe évoluera en provinciale 4, une équipe en provinciale 5 et deux équipes en provinciale 5 jeunes. Les dames évolueront en provinciale 2. "Le comité provincial a créé une série du samedi pour les P2 dames", souligne Pieter Paul Van Laere.

Ce changement de local pour les interclubs va permettre aux Tourinnois de poursuivre leur progression. "Nous avons récupéré Martin Teheux qui vient pour taper la balle avec des joueurs de son âge. Il ne va pas reprendre intensivement le tennis de table. Il jouera peut-être quelques rencontres. Maxime Liber nous a également rejoints en provenance de Limal-Wavre. Tous deux sont B6."