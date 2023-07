Adrien Dumont de Chassart de retour sur ses terres (vidéo)

Aujourd’hui, c’est lui qui suscite l’admiration de nombreux jeunes comme c’était le cas ce jeudi alors qu’il tapait quelques balles pour les besoins des photographes présents. "Wow, c’est incroyable, tu as vu comme il a tapé la balle", s’émerveillait un jeune garçon floqué du maillot de l’académie des jeunes golfeurs belges.

Un statut qui a changé pour Adrien Dumont de Chassart en juin dernier. À 23 ans, il signait déjà un exploit, remportant son premier tournoi chez les pros lors de sa première participation. C’était au Charity Pro Am, un tournoi de golf du Korn Ferry Tour à Greer en Caroline du Sud.

Adrien, qu’avez-vous ressenti après cette performance ?

Je ne m’y attendais pas. Au départ, j’y allais sans objectif particulier. Je voulais juste profiter du moment. C’était une belle opportunité d’y participer. Au final, c’est une chouette surprise mais je vous avoue n’avoir vraiment réalisé que le lendemain. Cette victoire m’a ouvert beaucoup de portes. En golf, il y a beaucoup de haut et de bas et il faut vraiment profiter des moments où l’on est dans le top.

Et vous avez été à deux doigts de récidiver la semaine suivante au Wichita Open où vous terminez finalement deuxième.

Oui effectivement. C’est une déception parce qu’une fois que vous goûtez au succès, vous avez envie d’y regoûter directement. C’est un feeling assez particulier en golf parce qu’il n’est pas fréquent de remporter un tournoi. Donc, après avoir été en tête jusqu’à l’entame de la dernière journée, j’étais déçu après cette seconde place. Mais bon, ça, c’est le golf.

Vous êtes de passage en Belgique. C’est plutôt rare de vous y croiser ?

Oui, je reviens deux à trois fois par an, dont chaque année à Noël. C’est un peu long comme voyage et ça prend pas mal d’énergie. Ici je suis rentré mardi et je repars déjà ce dimanche parce que je débute une compétition dans le Colorado jeudi prochain.

Ça vous arrive de retourner au Golf de la Bruyère ?

Oui. C’est mon club de cœur. J’habite à un kilomètre et c’est là où tout a commencé. J’ai beaucoup d’amis dans ce club. Même le terrain, je le connais sur le bout des doigts. C’est toujours chouette d’y revenir et de pouvoir jouer un 18 trous avec mon père ou mon frère Xavier (très bon golfeur également, NDLR) ou des membres que je connais. C’est toujours chouette de pouvoir revenir sur un terrain sur lequel on a grandi et de se rappeler les coups que j’ai joué à certains endroits.

Vous étiez aussi un très bon joueur de tennis. Vous tapez encore la balle ?

J’essaye d’y jouer de temps en temps. C’était mon autre passion quand j’étais jeune, mais j’ai dû prendre une décision parce que le tennis impactait un peu mon swing. Je trouvais que c’était plus important de me concentrer sur un seul sport et je me plaisais un peu plus au golf qui est un sport où l’on peut s’entraîner par soi-même. Il ne faut pas avoir un partenaire pour s’entraîner. Le fait d’habiter à un kilomètre du club de La Bruyère a aussi plaidé dans la décision. C’était finalement une évidence.

Qu’est-ce que vous aimez dans ce sport ?

Le fait que le golf laisse beaucoup de place à la créativité. Dans le golf, on peut avoir cent coups différents dans son sac. Il y a plein de parties différentes que l’on peut travailler, contrairement à d’autres sports où il faut se spécialiser dans une partie.

Qu’elle est votre force ?

Mon mental et c’est un aspect très important dans le golf. Il faut aussi bien se connaître en tant que joueurs. Ne pas se projeter, rester dans le moment présent parce que je l’ai déjà dit en golf, il y a des hauts et des bas. Et quand on est dans le bas, c’est important d’être bien entouré. Et puis j’essaye aussi de m’amuser sur un terrain. J’ai d’ailleurs l’impression que je joue mieux quand je m’amuse.