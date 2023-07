Castors Braine pense d’abord à assurer son maintien en R1

En play-off, après avoir écarté Gembloux en demi-finale, les Brainois ont retrouvé Aubel en finale. Les deux équipes étaient assurées de rejoindre la régionale 1, ce qui ne les a pas empêchées de se battre pour tenter de décrocher le titre. Les Brainois ont pris la première manche, les Aubelois la seconde, et finalement les Castors ont conclu victorieusement leur campagne à la maison. Une belle apothéose pour Samuel Kaminski qui rejoint Waterloo en TDM2, mais aussi pour Nicolas Vancabeke et Quentin Dupont qui tirent leur révérence chez les Castors pour aller jouer à Braine-le-Château en P1. Gianni Maren, le coach des Castors, s’est donc très vite mis en recherche de remplaçants.

Minucci, la perle rare

Le premier joueur à avoir été confirmé était Loïc Dewit, un ancien de la maison brainoise qui après une pige à Genappe et une autre à United a décidé de revenir aux Castors.

Il ne manquait plus qu’un joueur pour combler le départ de Samuel Kaminski à Waterloo. Gianni Maren a finalement trouvé sa perle rare en la personne de Diego Minucci, un jeune espoir carolo en provenance de DPK Carnières-Morlanwelz. "Il a fallu régler quelques détails administratifs, car notre nouvelle recrue jouera en double affiliation avec le centre AWBB, confirme le mentor brainois. Il est fort probable qu’il loupera une partie de la préparation, car il est repris dans les 16 joueurs présélectionnés pour l’Euro U16 qui aura lieu en Macédoine dans le courant du mois d’août. Il jouera au poste 1."

Un poste de meneur qu’il partagera avec Bruno Bonacorsi. Le reste de l’effectif reste inchangé. Au niveau du staff technique, Jean Nelissen rempile pour une nouvelle saison comme assistant. La paire Maren-Nelissen devrait se renforcer avec un autre technicien basket, notamment pour le scouting. C’est visiblement une denrée rare, car à ce jour le club n’a toujours pas annoncé le nom de ce technicien.

Reprise le 31 juillet

Les Brainois reprendront les entraînements le 31 juillet. Leur premier rendez-vous officiel sera la Coupe AWBB. Versé dans la poule N, Braine devra d’abord se déplacer au BC Boussu, le 19 août. Le vendredi 25 août à 20 h 45, les Brainois recevront la R1 de RSW Liège Basket, le plus gros rival de cette série, avant de se rendre le dimanche 27 août à l’Alliance Arlon. "Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition, indique Gianni Maren. Mais notre priorité sera le championnat avec un double objectif. Il faudra assurer le maintien le plus rapidement possible et ensuite on pourra regarder vers le haut du classement."

Le vendredi 1er septembre, à 20 h 45, en ouverture du championnat, les Brainois accueilleront Aubel avant de se rendre le vendredi qui suit au CFB Fleurus.