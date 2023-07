Orée, Waterloo et Argayon grand gagnants des interclubs

Et ce, malgré les caprices de la météo. "La matinée ne s’est pas trop bien passée car il a plu. Du coup, on a dû annuler les finales prévues à l’extérieur pour les -13 et -15 ans parce que d’autres finales avaient lieu à 14h et on ne voulait pas les faire attendre. Je pense que c’est la première fois que l’on connaît une telle situation depuis tant d’années. Heureusement, on a quand même pu jouer les finales U11 le matin, les terrains ont séché, et on a pu jouer normalement l’après-midi."

Sur le plan sportif, la formule était habituelle. "Chaque finale s’est disputée en trois simples et deux doubles, à l’exception des -9 ans où l’on dispute deux simples et un double. En cas d’égalité, la victoire en double vaut deux points. Et pour les finales ne pouvant avoir lieu, les deux équipes s’arrangeaient entre elles pour jouer dans le club qui reçoit."

Au niveau des résultats, l’Orée fut le grand gagnant de la journée avec trois victoires (G-11/1, F-13/3 et l’équipe B en G-13/3). Waterloo (G-11/2 et G-15/1) et Set Wahis (G-13/1 et mx-9/1) n’ont pas été en reste avec deux succès chacun.

Au même titre que l’Argayon qui s’est imposé en G-13/2 et G-9/2. "C’est un bon bilan pour nous parce que tous les clubs ne peuvent pas en dire autant. De manière générale, cela prouve que certains clubs bougent bien et sortent de bons jeunes, même si ça évolue d’année en année. Quoi qu’il en soit, le niveau était très bon."

Épinglons encore les succès de La Raquette en G-17/3 et du Bercuit en G-11/3.

Un tournoi international en août

Du côté de l’Argayon, l’été sera encore riche en tennis. "On organise notre tournoi régional pour adultes la semaine de 14 au 21 juillet, puis le tournoi international des -14 et -16 ans en grade 2 la semaine du 15 août", termine Xavier Daufresne.