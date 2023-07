Guillaume Coulon: "Sûr, c’est ma dernière saison"

Acoz est pourtant loin de reproduire les résultats de la saison dernière, au cours de laquelle l’équipe s’était qualifiée pour le Grand Prix de Bruxelles sur le Grand-Place. "Les jeunes que sont Marvin Geuens et Gil Thirion ne reproduisent plus les mêmes prestations que la saison dernière. Pour eux, c’est la saison de la confirmation. Ils étaient impressionnants la saison dernière, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ils ont du mal à accepter les remarques du coach Patrick Ridiaux qui a menacé d’arrêter."

Le comité d’Acoz ne met pourtant pas de pression sur l’équipe. "Tout ce que le comité demande, c’est de nous classer dans les huit premiers pour être serein vis-à-vis du maintien. Nous devons nous méfier. Notre dernière défaite à Tourpes n’est pas rassurante."

"Les balles, une catastrophe"

Pour Guillaume Coulon, quelle que soit l’issue du championnat, ce sera sa dernière saison. "Oui, cette fois, c’est décidé définitivement. Je ne changerai plus d’avis. Les dirigeants d’Acoz m’ont pourtant demandé de continuer à plusieurs reprises. Mais j’ai décliné l’offre. Je vais me consacrer à 100% à la société d’aménagements intérieurs et extérieurs en carrelages et marbres que j’ai créée avec mon père, Luc."

L’homme est content d’arrêter. "Je pense avoir fait le tour. Lorsque je vois l’amateurisme avec laquelle la fédération gère notre sport, je ne suis guère optimiste. En nationale 1, nous jouons avec le dernier lot de production des balles actuelles. C’est une véritable catastrophe. Lorsqu’on livre avec une nouvelle balle, on ne sait pas quelle direction elle va prendre. On est déjà content quand elle est dans le jeu !", signale Guillaume Coulon.