La victoire est revenue à Multitechs, équipe composée d’Arnaud, Cyril et Maylis Mailleux, Louis Marcelis, Quentin Hautier, Mattéo Hauglustaine, Guillaume Cordier et Florent Patte.

Le club de Guibertin organisait son tournoi dans la rue André Dumont où 200 tonnes de sable ont été étalées. "Le sable peut heureusement rester sur place. Nous devons juste le retravailler et le nettoyer. Nous avons monté toute l’infrastructure en deux jours", poursuit Mathieu Vandervorst à la tête de l’organisation avec Renaud Dillien, Arnaud Lambinon, Justin Davaux, Pierre Schmitt, Loïc Bernar, Cédric Godfroid, Arthur Lechien et Mathieu Renson.

Deux jours, c’est aussi le temps qu’il a fallu pour remplir les tableaux. "Tout était rempli après 48 heures. Les équipes mixtes, de loisirs, de provinciales et de nationales ont ensuite pris possession des six terrains terrains dès vendredi, sans oublier la première manche namuroise du championnat des jeunes. Trois catégories étaient organisées, sans compter les doubles. En loisirs et au niveau provincial, il y avait un classement pour chacune des journées de samedi et dimanche. Pour les nationales, le classement était réalisé sur les deux jours", poursuit Mathieu Vander Vorst.

Les vainqueurs

DOUBLE MIXTE: Mathieu Vander Vorst/Kathleen Gillain.

KING OF DE COURT: Tristian Mannaert/Martin Joguenne.

QUEEN OF THE COURT: Marine Calande/Maylis Mailleux.

PROVINCIAL SAMEDI: Sélogène Theijs, Loïc Bernard, Martin Delie, Simont Ravet.

PROVINCIAL DIMANCHE: Joanne Dellopulos, Pauline Dehon, Vincent Cacs Dury, Nicolas Pairon.

LOISIR SAMEDI: Martin Petit, Alexandre Bayot, Chalire Dachelet, Lucie Lépine, Xavier Hermant, Grégoire De Streel, Mathieu De Meulenar.

LOISIR DIMANCHE: Antoine Lipnik, Clément Hardy, Tom Mullie, Lionel Hardy.

NATIONAL: Maurine Renard, Alexandre Hougardy, Robin Philippart.