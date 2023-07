Coupe francophone des jeunes : Deux équipes de Rixensart en finale

Cette nouvelle compétition se jouait sur le format interclubs, avec quatre simples, deux doubles en trois sets gagnants de 11 points. "Pour les U15, les rencontres se jouaient garçons et filles mélangés. Dans la catégorie U19, il y avait trois simples garçons, un simple fille, un double garçon et un double mixte", précise Maxim Mrak.

Les clubs n’ont pas eu facile à composer leurs équipes. "La compétition se déroulait sur une journée avant le début des examens. Nous avons pu finalement former deux équipes avec le minimum de joueurs, quatre en U15 et cinq en U19. Nous étions le seul club à aligner quatre filles et cinq garçons. Cela traduit notre volonté de mixité à Rixensart", poursuit le responsable de Rixensart, où un pôle compétition forme les jeunes joueurs depuis plus de dix ans.

Quatrième place

Côté sportif, les U15 ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales. "Nous avons été battus 2-4 contre le Brussels en poule qualificative. Nous avons terminé quatrième. Le Brussels a gagné la compétition, précise notre interlocuteur. Notre équipe U19 était principalement formée de joueurs n’ayant pas 17 ans. Ils ont également terminé quatrième. L’objectif était de proposer cette nouvelle compétition à nos jeunes pour qu’ils acquièrent de l’expérience dans ce genre de rencontres assez relevées."