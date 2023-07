Timothy Stevens en homme fort à Walhain

L’épreuve s’annonçait pourtant nerveuse avec un parcours de 5,3 kilomètres à parcourir à 22 reprises, soit un total de près de 117 kilomètres, une épreuve déroulée à travers les rues et campagnes de Tourinnes-Saint-Lambert. "Seulement, 31 partants. Il y avait la concurrence du championnat de Belgique interclubs contre-la-montre, soulignait René Mathy. Nous avons cependant vécu une belle course sans gros problème pour nous. On a renforcé au niveau sécurité car il y avait une grosse activité au P’tit Saint-Lambert, mais tout s’est très bien passé. Être organisateur, c’est aussi devoir faire face à des imprévus et lorsqu’il y a une activité sur le tracé nous nous devons de bien sécuriser la zone et mettre le personnel en suffisance pour éviter tout accident."

L’ancien professionnel sur le fil

Quant à la course, tout a été limpide avec deux hommes qui ont animé les débats. L’ancien professionnel Timothy Stevens et un gars qui marche chaque fois très fort en Brabant wallon, Han Devos. Timothy Stevens a réussi à s’extraire d’un petit groupe de tête dans les derniers mètres de la course pour l’emporter très légèrement détaché.

Au final, c’est donc le même vainqueur que le Grand Prix Léon Robert et la même miss pour remettre la coupe et le bouquet.

Le vainqueur de l’an dernier, Han Devos a fait une belle course mais il termine à la sixième place. "C’est sa plus mauvaise place sur une de nos organisations", précise René Mathy.