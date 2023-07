Émilie Musch : "Jamais été aussi proche des Jeux olympiques"

Deuxièmes lors de la phase de poule et après avoir écarté le Portugal en quarts (22-5), les Belges s’inclinaient contre la Grande Bretagne (36-12). "On n’est pas passé à côté de ce match mais on n’a peut-être pas mis tous les ingrédients au même moment et il a fallu courir derrière le score, ce qui peut être dur en rugby à sept."

La Belgique a ensuite perdu la petite finale contre la Tchéquie, 24-17. "On espérait être en contrôle face à un adversaire qui a utilisé ses forces, notamment la vitesse, et qui nous a surpris en marquant rapidement un premier essai."

Hambourg puis du repos

Le groupe va enchaîner avec la deuxième manche des Championship Series, du 9 au 11 juillet, en Allemagne. "On ne s’est pas encore fixé d’objectif particulier si ce n’est d’avoir la qualification pour les Challenger Series et de faire mieux qu’à Faro (sixième place, NDLR). Reste à voir si on aura les capacités pour rebondir mais cet échec pour les Jeux olympiques n’est pas la fin du projet. Là, on souffle un peu puis on se retrouvera en équipe avant Hambourg. La saison ayant été longue pour toutes les filles, en alternant le jeu à 7 et à 15 depuis mi-avril, on prendra ensuite du repos avant d’attaquer la nouvelle saison mi-août."