Deux victoires pour Pécrot, en plein boum

Dimanche, Pécrot se rendait à Aisemont, troisième. "Pascal Van Eldom a arbitré en l’absence d’un arbitre officiel. Il a bien fait cela même si à 6-6 et 40 partout, cela a chauffé lorsqu’il nous a accordé un quinze revendiqué par Aisemont. Chacune des équipes a pris tour à tour le meilleur sur l’autre. Nous avons mené 0-3, cela a été 5-3. Nous sommes passés à 7-11. Aisemont est encore revenu à 12-12. Bertrand Gilis a conclu en notre faveur au tamis (12-13). Nous signons une belle victoire", poursuivait Francis Vanbever.

Quatrième défaite sans point pour Tourinnes `

Par contre, rien ne va plus à Tourinnes-la-Grosse, battu 13-1 à Nil-St-Vincent samedi et 3-13 face à Gilly dimanche. "Contre Nil, il n’y avait rien à faire. On n’a pas joué un mauvais match mais les Nilois étaient supérieurs, signalait le capitaine tourinnois Cédric Evrard. Dimanche, Gilly ne m’a pas impressionné. Mais nous avons très mal livré. Le petit-milieu était le seul à frapper en face, il a eu énormément de balles. On est arrivé à livrer trois mauvaises et une courte sur le même jeu. Nous allons devoir nous ressaisir après avoir encaissé quatre défaites sans point."