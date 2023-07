Bousval fait souffrir le leader Saint-Servais, Nil-Saint-Vincent rentre frustré

Première victoire de Bousval B

Bousval A a fait trembler le leader Saint-Servais samedi. Les Bousvalliens se sont inclinés 12-13 au terme d’une rencontre à suspense. "On alignait Benjamin Clarambaux et Benoît Balestrie. Nous étions menés 3-7 au repos. Nous sommes ensuite revenus de 7-11 et nous avons mené 12-11 et 40-15 sans pouvoir prendre le jeu. À 12-12, j'ai livré deux mauvaises, indiquait Michaël Denuit, le président du club. On s’est tous donné à 200%. Nous aurions bien voulu créer la surprise", ajoutait-il.

Bousval B n’a rien pu contre Nil-Saint-Vincent (0-13). "L'équipe était privée des services de son capitaine, Olivier Mainfroid", lance encore Michaël Denuit, présent avec l’équipe B le lendemain avec Benoît Balestrie. "L’équipe a signé son premier succès en s’imposant 8-13 à Pironchamps. Nous aurions pu prendre les trois points. Nos adversaires, au service, ont surmonté Benoît Balestrie à 5-12 et 40 partout."