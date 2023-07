NIL-SAINT-VINCENT: Lorenzo Berthels, Medhi Gerrouche, Michaël Gleders, Florian Dhondt, Samuel Dhondt.

GENAPPE: Michel Cranenbrouck (7-0 Kevin Brasseur), Germain Goosens, Jérôme Zech, Marc Hamelryck, Philipe Trémouroux.

La rencontre s’annonçait animée entre une équipe de Nil-Saint-Vincent, battue par Hoves lors de sa dernière sortie et une formation de Genappe, victorieuse de Hoves la veille, le samedi 1er juillet.

Les premiers échanges étaient en faveur de l’équipe visitée. Lorenzo Berthels signait une bonne prestation à corde, en intervenant avec à-propos à 40 partout à l’arrêt. Samuel et Florian Dhondt donnaient le ton au rechas.

Les visités étouffaient la résistance visiteuse au sein de laquelle il manquait de dash. À 5-0 et 40 partout, Michaël Gelders visitait les perches (6-0). Nil filait au repos à 7-0 sans que l’on sente un sentiment de révolte chez les visiteurs. "C’est notre problème. Nous avons manqué de motivation. Nous avions réussi un bon résultat la veille contre Hoves et nous voici ce dimanche sans point. Au départ, nous venions pour un point. Après notre victoire la veille, si nous avions pris un point à Nil, nous aurions réalisé un bon week-end. Ce n’est pas le cas après cette défaite sans point. Nous avons manqué de combativité", soulignait Philipe Trémouroux, foncier de l’équipe genapienne passé au petit-milieu en deuxième période.

Nil conforte sa deuxième place

Du côté de Nil-Saint-Vincent, qui a dominé les échanges avec d’excellentes dispositions à la frappe de Florian et Samuel Dhondt, on était heureux de ce succès. "Il nous permet de conforter notre deuxième place. Au vu de nos prestations antérieures et de la victoire de Genappe contre Hoves samedi alors que nous avions été battus la semaine précédente face à la même équipe, on s’attendait à une rencontre difficile", soulignait Michaël Gelders, le capitaine de Nil-SainVincent. "Nous avons retrouvé notre meilleur niveau ce dimanche", conluait-il.