P1: Tubize-Braine officialise son staff, Waterloo se renforce

Ancien gardien de but, notamment passé par Anderlecht, le Club de Bruge, Charleroi, La Louvière ou encore le KV Ostende, ce dernier officiait la saison précédente en tant qu’adjoint aux Francs-Borains. Il sera secondé sur le banc tubizien par Christophe Houssiau, déjà actif la saison dernière chez les Blancs et Or.

De son côté, le RRC Waterloo, récent promu en P1, a annoncé deux nouvelles arrivées, toutes deux en provenance de la P2 de la RUS Rebecquoise. Romain Mertens et Marco Iacona ont décidé de poursuivre leur route du côté de Waterloo, suite à la suppression de la P2 de Rebecq.