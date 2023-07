Eugénie Verstraelen tente l’aventure en Superleague

La résidante de Blanmont va rejoindre deux anciennes chastroises, Daphné Wertbrouck et Camille Dinjart, au White Star. "C’est un peu une récompense pour moi mais je suis jeune et j’avais envie de tenter ma chance. Je ne connaissais pas le White mais en suivant la Superleague, j’étais au courant de leurs résultats. C’est moi qui suis allée vers un club à ma portée puisqu’il se situe près de mon école (elle termine sa première année de kiné au Parnasse, NDLR). J’ai pris contact, j’ai participé à quelques entrainements et ce fut très positif."

Ce sera sa première expérience au plus haut niveau du foot féminin en Belgique. "J’ai fait toutes mes catégories de jeunes à Chastre à l’exception d’une saison à Walhain. J’ai joué un an en U14 dans une équipe 100% filles contre des garçons avant de partir au Standard (en équipe B) durant quatre saisons puis de revenir à Chastre. Après deux années en D1, ce sera ma première en Superleague."

Avec quels objectifs ? "Progresser, bien sûr, mais surtout pour me prouver que j’en suis capable, et j’espère avoir le plus de temps de jeu possible. Même si j’ai beaucoup progressé au niveau de la confiance en moi, je sais que la Superleague sera plus exigeante physiquement (cardio, contacts, etc.) et je vais devoir travailler là-dessus tout en m’adaptant au collectif."