Chastre poursuit en D1 : "Il faut prendre cela comme un challenge"

Depuis, le club s’est fait une raison et travaille d’arrache-pied afin d’aligner l’équipe la plus compétitive possible lors de l’exercice 2023-2024. "J’ai repris mon bâton de pèlerin pour trouver des joueuses, sourit le président de la section féminine, Didier Gelders. On a pas mal de contacts, on a déjà fait des tests et on espère finaliser des arrivées assez rapidement."

Un groupe très jeune ?

La plupart des joueuses, qui se disaient réticentes de continuer si l’équipe devait poursuivre dans l’antichambre de la Superleague, devraient finalement rester fidèles au club des XV Bonniers selon notre interlocuteur. "Les filles doivent prendre cela comme un challenge car on va notamment rencontrer sept réserves de Superleague. L’objectif est d’attirer de jeunes joueuses évoluant dans des bonnes équipes de provinciale ou d’autres qui n’auront pas leur chance en Superleague. Ce sera l’occasion pour elles de se montrer d’autant que le niveau de cette D1 sera assez costaud."

Verstraelen rempile comme T1

Bonne nouvelle au niveau du staff puisque Didier Gelders a finalement réussi à convaincre son entraîneur, Michaël Verstraelen, de poursuivre son travail à la tête de l’équipe. "Je n’avais pas envie d’arrêter avec ce groupe car j’ai encore des choses à lui transmettre, avance le coach qui entamera la préparation de sa deuxième campagne le lundi 24 juillet. Didier m’a promis des renforts et je lui fais confiance. J’espère avoir des joueuses de qualité mais aussi en quantité suffisante pour faire le nombre. On verra au fur et à mesure mais j’aimerais pouvoir compter sur quelques anciennes pour encadrer un noyau très jeune."

Le club continue à recruter. Contact: Didier Gelders au 0476 884 278.