Les rois du bac à sable s’imposent au tournoi de beach-volley à Nivelles

Ce n’est pas le record de participation. "En 2016, nous avions 148 équipes. Nous avions été obligés de prévoir des terrains sur herbe. Il y avait un peu trop de monde."

Cette organisation mobilise tout le club. Samedi, les joueurs de nationale 1 tenaient le bar tandis que le dimanche, les entraîneurs se chargeaient du barbecue.

L’Aclot beach a débuté dès le vendredi par le tournoi student. "Douze équipes sont venues des hautes écoles. C’est toujours sympa. Les étudiants nous aident au montage le vendredi soir après leur tournoi."

Les équipes de beach-volley du week-end étaient réparties en trois catégories: fun pour les débutants, cool pour les joueurs affiliés en provinciales et pro pour les joueurs évoluant dans les niveaux nationaux. Les pros jouaient à trois contre trois, les autres à quatre contre quatre.

La catégorie cool a rassemblé 64 équipes, 32 pour chacune des deux journées. Il y avait 16 équipes Pro le samedi, 8 le dimanche tandis que 8 équipes fun ont joué samedi et dimanche.

Le challenge aux rois du bac à sable

Un vainqueur était désigné chaque jour dans chaque catégorie. Les vainqueurs du samedi se nomment Olivier Pascolo et ses collègues (fun), l’équipe française de Dorian Dural (cool) et les rois du bac à sable avec Christos Bournousouzis, Benoît Martinet et Daphné Vander Elst en pro. Dimanche, la victoire est revenue à Joëlle Chaussée et ses amis (fun), à Audrey Gilson, Cyril Poellaer, Logan Leerschool et Maxime Van Nylen en cool. Oriane Moulin, Victor Thevenin, Théo Couteau, Lucas Delplace et Florent Collignon sont les vainqueurs du tournoi pro. Un challenge récompense les meilleures performances sur les deux jours. Pour la catégorie pro, il est revenu à l’équipe de Christos Bournousouzis.