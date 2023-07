Le Trail du BW sera de retour le 9 décembre avec une version Ultra

C’est aussi l’épreuve qui proposait la plus longue distance avec entre autres un 100 km. À Grez-Doiceau, cette année, le Trail du BW sera de retour après une année sabbatique. Au départ, la formule proposée se déroulait par étapes avec deux journées de courses alliant épreuves de jour et même une nocturne. La dernière édition était plus simple, avec une seule journée et une longue distance de 45 bornes. Du côté Blancs Gilets, on a décidé de miser sur une autre formule et une autre période.

C’est effectivement le 9 décembre prochain que le Trail du BW 2 023 prendra place et les organisateurs ont prévu ni plus ni moins que d’intégrer de l’Ultra dans les courses au menu.

Un tracé de 85 km à 6h du matin

En effet, un tracé de 85 km (pour 1500mD + – sera programmée avec un départ à 6 heures du matin. Un sacré défi qui nécessitera une préparation pour les candidats participants. C’est d’ailleurs pour cela que l’annonce de l’événement est réalisée dès à présent et que les inscriptions seront ouvertes dès ce samedi 1er juillet. Il conviendra, pour ls motivés, à prendre la balle au bond puisqu’un tarif préférentiel est proposé jusqu’au 15 juillet.

Mais ce n’est pas tout, quatre autres distances sont également possibles pour permettre au plus grand nombre de prendre part à l’événement. Une course de 62 kilomètres s’élancera à 8 h, les 42 bornes sont prévues dès 9 h, alors qu’un 25 kilomètres débutera à 10h et, enfin, pour les habitués des joggings plus classiques, un 10 kilomètres est proposé à 10 h 30.

Les Blancs Gilets ont volontairement choisi la date du 9 décembre. "Nous avions organisé un trail à cette date en 2021 qui avait connu un joli succès. Ici, on en fait entre autres un Ultra. À cette période de l’année, souvent, le parcours est très gras voire boueux et les Ardennes brabançonnes, qui peuvent s’avérer roulantes par temps secs, proposeront un tout autre terrain qui corsera vraiment les courses. On a hâte de faire découvrir quelques recoins de la commune de Grez-Doiceau au traileur", expliquent les organisateurs.

Plus d’informations sont disponibles sur la page FB Trail du BW et pour s’y inscrire, c’est via le site www.goaltiming.be.