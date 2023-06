Un tournoi de foot amateur qui fait recette à Nivelles

Une première édition s’est déroulée l’année dernière avec la présence de huit équipes. Cette année, il y en avait douze qui se sont retrouvées sur le site du domaine militaire, "toujours des équipes de copains, qu’ils soient dans la même école ou pas."

Près de 180 jeunes étaient de la partie et il y a eu plus de 600 personnes sur le site, ce qui est nettement plus que les 350 personnes présentes un an plus tôt. "L’engouement est là et le tournoi a pris une ampleur que l’on n’aurait jamais imaginée, poursuit Oscar Bierlaire, qui ne manque pas de remercier la Commune de Nivelles et en particulier son échevin des Sports Germain Dalne de leur soutien. J’ai bien reçu 24 demandes d’inscriptions d’équipes que je n’ai pas pu accepter, faute de place."

Concernant les résultats d’un tournoi organisé en quatre poules de trois équipes, la victoire est revenue au FC Ballon d’or, une équipe composée d’anciens rhétos du Collège Sainte-Gertrude qui l’avait déjà emporté il y a un an. Ils ont donc remis le couvert en battant le FCC au botté des penaltys. Dans l’ambiance que l’on devine…