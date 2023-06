Le Grand Prix Georges Mathy, c'est ce dimanche à Tourinnes-Saint-Lambert

Souvent, le clou des festivités était la course cycliste qui permettait aux locaux d’exprimer l’étendue de leur talent.

Jusqu’à son décès en avril 1982, Georges Mathy œuvra à la réussite des différentes manifestations mises sur pied dans la localité. Il n’était guère de manifestations auxquelles cet homme affable et discret n’apporta son précieux concours.

Cheville ouvrière de la Pédale Tourinnoise, il œuvra pendant plus d’un quart de siècle, aux côtés des regrettés Georges Debroux et Joseph Claes à la réussite des épreuves mises sur pied par la Pédale Tourinnoise dont il était le président d’honneur.

À Tourinnes-Saint-Lambert, son souvenir est resté vivace. Ainsi, le Royal Étoile Club Walhain organise chaque année une course portant son nom. Ce dimanche 2 juillet à 15 heures, les concurrents du Grand Prix Georges Mathy réservé aux élites sans contrat et aux espoirs s’élanceront de la rue de la Cure (départ et arrivée devant la salle "Le Fenil") pour accomplir 22 tours d’un circuit de 5,3 kilomètres qui visitera également les rues Malpa, de la Commune, de Libersart, Saint-Lambert, Marie au Brou et d’Enfer.

La dotation est fixée à 620 euros. À noter aussi que le Grand Prix Georges Mathy constitue la première manche d’un challenge richement doté qui connaîtra sa conclusion le 15 août prochain à Perbais lors de la deuxième manche du Grand Prix André Flahaut.

À noter que les concurrents et les spectateurs disposent à proximité immédiate de la zone d’arrivée d’un vaste parking aux Cortils (à proximité du terrain de football du FC Tourinnois). Parking d’où ils pourront aisément rejoindre la rue de la Cure via le sentier du Petit Malpa.

Qui inscrira son nom au palmarès à la suite des Guy Nulens (1974), Patrick Steeno (1982), Olivier Van Coningsloo (1986), Alain Van Geel (1994),… et voici 12 mois Han Devos ? Réponse ce dimanche sur le coup de 17 heures 45.