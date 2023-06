Le championnat namurois fait étape à Guibertin ce vendredi 30 juin

L’objectif est de préparer les jeunes au championnat francophone qui se déroulera le week-end du 12 et 13 août. Le Brabant wallon est mêlé à cette organisation puisque deux manches se dérouleront dans la région, dès ce vendredi 30 juin à Guibertin et le samedi 5 août prochain à Walhain. Ce championnat est ouvert aux garçons et filles U14, U16 et U18.